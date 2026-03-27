Anadolu Ajansı
Beşiktaş GAİN'den Manisa Basket'e büyük fark
Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Glint Manisa Basket'i 102-70 mağlup etti.
- Maç, Muradiye'de oynandı.
- Hakemler Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Halil Erkoç'tu.
- Glint Manisa Basket'te Stevenson 14 sayı kaydetti.
- Beşiktaş GAİN'de Mathews 21 sayıyla en skorer oyuncu oldu.
- Periyot skorları sırasıyla 10-26, 27-51 ve 48-74 şeklinde gerçekleşti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halil Erkoç
Glint Manisa Basket: Stevenson 14, Smith 5, Buğra Çal 5, Johnson 19, Pereira 5, Yağız Aksu 2, Yiğit Onan 4, Starks 10, Altan Çamoğlu 2, Martin 4
Beşiktaş GAİN: Mathews 21, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan 2, Morgan 7, Anthony Brown 12, Dotson, Kamagate 15, Lemar 13, Canberk Kuş 9, Ata Özbek, Yiğit Çoban 3, Vitto Brown 13
1. Periyot: 10-26
Devre: 27-51
3. Periyot: 48-74
