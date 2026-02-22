Beşiktaş ile Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarına katılım yarışını yakından ilgilendiren mücadelede hakem Ozan Ergün yönetecek; VAR’da Ömer Faruk Turtay, AVAR’da ise Candaş Elbil görev yapacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek. Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 40 puanla 5. basamakta haftaya giriş yaptı.

İzmir ekibi ise oynadığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı ve rakibinin bir basamak üstünde 41 puanla 4. sırada yer aldı.

VAR VE AVAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Göztepe'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ile Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Yusuf Ziya Gündüz olacak. Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Candaş Elbil görev yapacak.

