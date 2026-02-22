Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile kritik sınavda karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, bugün İzmir ekibini mağlup etmesi durumunda dördüncü sıraya yerleşecek ve Avrupa potasına girecek. Sergen Yalçın, puan kaybetme lükslerinin olmadığını söylerken oyuncularına uyarılar yaptı.

MURAD TAMER - Şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Beşiktaş, bugün Avrupa kupalarına katılım yolunda çok kritik bir maça çıkacak. Sahasında güçlü Göztepe’yi misafir edecek olan siyah beyazlılar için bu mücadele büyük önem taşıyor. Beşiktaş bugün İzmir ekibini mağlup etmesi durumunda dördüncü sıraya yerleşecek ve Avrupa potasına girecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, puan kaybetme lükslerinin olmadığını söylerken oyuncularına uyarılarda bulundu…

STOPERDE DEĞİŞİKLİK

Rakibin geçiş hücumlarında etkinliğine dikkati çeken tecrübeli çalıştırıcı son dönemde çok fazla bireysel hata yaptıklarını söyledi. Son iki maçta yenilen goller üzerine Sergen Hoca savunma göbeğini değiştirme kararı aldı. Emirhan ile Djalo’nun yerine Agbadou’nun partneri olarak Felix Uduokhai’nin forma giymesi bekleniyor. Öte yandan son maçlarda beklentilerin altında kalan Cerny’nin yerine de Cengiz Ünder’in ilk 11’de başlaması gündemde.

Sergen Yalçın - Orkun Kökçü

ANAHTAR OLAİTAN

Ara transfer döneminde kadroya katılan Junior Olaitan, eski takımı Göztepe’ye karşı mücadele edecek.

23 yaşındaki oyuncunun, teknik heyete Göztepe’nin taktik planları hakkında bilgiler verdiği öğrenildi.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Ersin

Murillo

Agbadou

Uduokhai

Rıdvan

Ndidi

Orkun

Cengiz

Olaitan

Mustafa

Oh

Göztepe

Lis

Allan

Heliton

Bokele

Ogün

Dennis

Miroshi

Cherni

Krastev

Guilherme

Janderson

