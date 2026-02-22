Beşiktaş için Göztepe maçı 3 puandan fazlası! Sergen Yalçın'dan 'Avrupa' uyarısı
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile kritik sınavda karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, bugün İzmir ekibini mağlup etmesi durumunda dördüncü sıraya yerleşecek ve Avrupa potasına girecek. Sergen Yalçın, puan kaybetme lükslerinin olmadığını söylerken oyuncularına uyarılar yaptı.
MURAD TAMER - Şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Beşiktaş, bugün Avrupa kupalarına katılım yolunda çok kritik bir maça çıkacak. Sahasında güçlü Göztepe’yi misafir edecek olan siyah beyazlılar için bu mücadele büyük önem taşıyor. Beşiktaş bugün İzmir ekibini mağlup etmesi durumunda dördüncü sıraya yerleşecek ve Avrupa potasına girecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, puan kaybetme lükslerinin olmadığını söylerken oyuncularına uyarılarda bulundu…
STOPERDE DEĞİŞİKLİK
Rakibin geçiş hücumlarında etkinliğine dikkati çeken tecrübeli çalıştırıcı son dönemde çok fazla bireysel hata yaptıklarını söyledi. Son iki maçta yenilen goller üzerine Sergen Hoca savunma göbeğini değiştirme kararı aldı. Emirhan ile Djalo’nun yerine Agbadou’nun partneri olarak Felix Uduokhai’nin forma giymesi bekleniyor. Öte yandan son maçlarda beklentilerin altında kalan Cerny’nin yerine de Cengiz Ünder’in ilk 11’de başlaması gündemde.
ANAHTAR OLAİTAN
Ara transfer döneminde kadroya katılan Junior Olaitan, eski takımı Göztepe’ye karşı mücadele edecek.
23 yaşındaki oyuncunun, teknik heyete Göztepe’nin taktik planları hakkında bilgiler verdiği öğrenildi.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Ersin
Murillo
Agbadou
Uduokhai
Rıdvan
Ndidi
Orkun
Cengiz
Olaitan
Mustafa
Oh
Göztepe
Lis
Allan
Heliton
Bokele
Ogün
Dennis
Miroshi
Cherni
Krastev
Guilherme
Janderson