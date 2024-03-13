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Beşiktaş, İsrail temsilcisini devirdi! Avrupa'da yarı finale yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, İsrail temsilcisini devirdi! Avrupa&#039;da yarı finale yükseldi
Beşiktaş, Basketbol, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Emlakjet, Avrupa'da yoluna devam ediyor. Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo Tel Aviv'i 94-89 yenerek yarı finale çıktı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanan mücadeleye iyi başlayamayan siyah-beyazlı takım, ilk çeyreği 25-15 geride tamamladı. Hücumda toparlanmasına rağmen savunma hatalarına devam eden Beşiktaş, devre arasına 57-39 geride girdi.

BEŞİKTAŞ ETKİLİ BAŞLADI

İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş Emlakjet, 23. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 58-53. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreği siyah-beyazlılar, 76-68 geride bitirdi. Son periyoda da iyi giren Beşiktaş, arka arkaya bulduğu basketlerle 33. dakikada 82-81 öne geçti. İlk yarısında 18 sayı kadar geri düştüğü maçı çevirerek üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, 94-89 galip geldi.

Müsabakada 28'er sayı üreten Beşiktaşlı Mathews ile Hapoel Shlomo'dan Cummings, en skorer oyuncular oldu. Siyah-beyazlılarda Mitchell 22, Needham 14 ve Delgado 11 sayı üreterek geri dönüşe büyük katkı verdi.

Beşiktaş, İsrail temsilcisini devirdi! Avrupa'da yola devam dedi - 1. Resim

TURNUVANIN FAVORİSİNİ ELEDİ

Önce sekizli final turunda son şampiyon Gran Canaria'yı eleyen siyah-beyazlılar, çeyrek finalde turnuvanın favorilerinden gösterilen İsrail temsilcisini eledi.

Beşiktaş Emlakjet, yarı finalde Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg ile eşleşti. Yarı final, üç maç üzerinden oynanacak. İki galibiyet alan taraf, adını finale yazdıracak. Normal sezonu daha üstte bitiren Bourg, ev sahibi takım avantajını elinde bulunduracak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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