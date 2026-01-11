Beşiktaş’ın sol bek transferinde rota İtalya’ya kırıldı. Lazio’nun sol beki Nuno Tavares’i transfer etmeye çalıştıklarını belirten başkan Adalı,” Kimse merak etmesin. Günde 20 saat transfer için çalışıyoruz ama medya gazıyla fazla ücret vermeyeceğiz” dedi.

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürerken, Başkan Serdal Adalı’dan camiaya güven veren açıklamalar geldi. Sports Digital’e konuşan Adalı, siyah beyazlı taraftarlara sabır çağrısında bulundu. Lucas Piton’un kulübü Vasco de Gama’nın sıkıntı çıkarması üzerine sol bek transferi hakkında bilgiler veren Adalı, “Lazio’dan Nuno Tavares’i transfer etmek için uğraşıyoruz. Taraftarımız bize güvensin. En doğru oyuncuları, en makul ekonomik seviyede almak için çabalıyoruz. Hepimiz günde 20 saat çalışıyoruz. Hiç kimse panik yapmasın” ifadelerini kullandı.

GAZA GELMEYECEĞİZ

Eleştirilere rağmen aceleci davranmayacaklarının altını çizen başkan Serdal Adalı, kulübün menfaatlerini ön planda tuttuklarını belirterek, “Üç beş kişi bizi televizyonda ve sosyal medyada eleştirecek diye aceleye getirip gereğinden fazla ücret ödemeyeceğiz. Beşiktaş’ın parasını sokağa atmayacağız. İstediğimiz oyuncuları bizim istediğimiz şartlarda almaya çalışıyoruz” dedi. Siyah beyazlıların patronu, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbol koordinatörü Serkan Reçber’in belirledikleri oyuncular dışında kimseyle görüşmediklerini de sözlerine ekledi.

ARADAKİ FARK 5 MİLYON €

Tavares için kulübünün 15 milyon avro talep ettiği öğrenilirken, taraflar arasındaki farkın 5 milyon avro olduğu belirtildi. Lucas Piton için 8 milyon avroya anlaşılan Vasco de Gama daha sonra fiyat yükselttiği için Beşiktaş masadan kalkmıştı. Brezilya Serie A ekibi 8 milyon avroyu kabul ederse Piton defteri tekrar açılabilir.

JÖRGENSEN TEKLİFİ YAPILDI

Chelsea’nin yedek file bekçisi Filip Jörgensen’i renklerine bağlamak için büyük çaba harcayan siyah beyazlı yönetim 1,5 yıllık kiralama için teklifini yaptı. Danimarkalı 23 yaşındaki kaleci için İngiliz devinin vereceği cevap merakla bekleniyor. Jörgensen için Avrupa’dan başka teklifler de alan Chelsea’nin kararını önümüzdeki hafta bildireceği öğrenildi. Siyah beyazlılar aksilik yaşanması durumunda Sporting Lizbon forması giyen Rui Silva için harekete geçecek.



