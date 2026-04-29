Beşiktaş adına Avrupa Ligi için olmazsa olmaz… Siyah beyazlılar eğer Türkiye Kupası’nı kazanamazsa, Konferans Ligi’nde ön eleme ile karşı karşıya kalacak.

MURAD TAMER - Şampiyonluktan haftalar önce kopan, ligi ikinci veya üçüncü bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş onu da gerçekleştiremedi. Kartal son maçında sahasında lig sonuncusu Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Samsun mağlubiyetinin ardından gelen bu darbe sonrası yeni sezonun planlarında önemli bir mecburiyeti beraberinde getirdi. Beşiktaş, Avrupa Ligi’ne katılmak için yarı finale kaldığı Türkiye Kupası’nı kazanmak zorunda.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Eğer Beşiktaş kupayı kazanırsa Avrupa Ligi’ne play off turundan katılım gösterecek. Eğer kupayı Trabzonspor alır ve bordo mavililer ligi de üçüncü sırada bitirirse lig dördüncüsü (şu anda Beşiktaş) UEFA Avrupa Ligi’ne ikinci ön elemeden katılacak. Ancak Türkiye Kupası’nı Beşiktaş ve Trabzonspor’un alamaması durumunda siyah beyazlılar ligi de dördüncü tamamlarsa Konferans Ligi’nde ön eleme maçına çıkacak.

Beşiktaş antrenmanından

TEHLİKELİ YAKINLAŞMA

Siyah beyazlıların kayıpları sonrası beşinci sıradaki Başakşehir ile puan farkı 4’e indi. Bitime 3 maç var. Beşiktaş kalan haftalarda Gaziantep FK (d), Trabzonspor ve Çaykur Rize (d) ile karşılaşacak. Takipçisi Başakşehir ise Fenerbahçe (d), Samsun ve Gaziantep FK (d) ile oynayacak. Kartal dördüncülüğü riske etmemek adına iki maçını kazanırsa rakibin durumuna bakmayacak.

