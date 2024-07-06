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Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda Türkiye-Hollanda maçı için kurulan dev ekrana tepki

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın Tüpraş Stadyumu&#039;nda Türkiye-Hollanda maçı için kurulan dev ekrana tepki
Beşiktaş, Türkiye, Euro 2024, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye-Hollanda maçı için Tüpraş Stadyumu'na dev ekran kurarak taraftarları davet eden Beşiktaş yönetimi ve Beşiktaş Belediyesi eleştiri oklarının hedefi bulundu. Dev ekranın küçüklüğü, maçı izlemeye gidenlere hayal kırıklığı yaşattı.

Beşiktaş ve Beşiktaş Belediyesi, Türkiye A Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı için Tüpraş Stadyumu'na dev ekran kurarak taraftarları davet etti. Maçı izleye gelen Türk taraftarlar dev ekranın küçüklüğüne tepki gösterdi.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI İÇİN DEV EKRANA DAVET ETTİLER 

Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Belediyesi, A Milli Takımın Hollanda ile karşı karşıya geleceği EURO 2024 çeyrek final maçı için taraftarları Tüpraş Stadyumu'na davet etti.

Açıklamada stadyumda dev ekran kurulacağı belirtildi ve "Hollanda - Türkiye maçını hep beraber Tüpraş Stadyumu’nda dev ekranda izliyoruz" denildi.

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda Türkiye-Hollanda maçı için kurulan dev ekrana tepki - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA DEV EKRANA TEPKİ

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçını izlemek için Tüpraş Stadyumu'na giden taraftarlar hayal kırıklığı yaşadı.

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda Türkiye-Hollanda maçı için kurulan dev ekrana tepki - 2. Resim

Tribünlere çok uzak kurulan dev ekran, aynı zamanda küçük bulundu.

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda Türkiye-Hollanda maçı için kurulan dev ekrana tepki - 3. Resim

Maça giden Türk taraftarlar sosyal medyada, stadyuma kurulan dev ekran için eleştirilerde bulundu.

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda Türkiye-Hollanda maçı için kurulan dev ekrana tepki - 4. Resim

Beşiktaş kulübü yönetimi ve Beşiktaş Belediyesi organizasyonda kurulan dev ekranın küçük olmasından dolayı eleştiri oklarının hedefi oldu.

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda Türkiye-Hollanda maçı için kurulan dev ekrana tepki - 5. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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