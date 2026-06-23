Beşiktaş'ın yurt dışı kamp programı açıklandı
Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonu yurt dışı kamp çalışmalarının programı açıklandı.
- Yeni sezon hazırlıkları 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.
- Takımın ilk antrenmanı 28 Haziran Pazar günü yapılacak.
- Siyah-beyazlılar, yurt dışı kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya gidecek.
- Slovakya kampında altı hazırlık maçı oynanacak.
- Maçlardan biri 2 Temmuz Perşembe günü Gyirmot ile oynanacak.
- Maçlardan biri 5 Temmuz Pazar günü MTE 1904 KFT ile oynanacak.
- İki maç 10 Temmuz Cuma günü Mattersburg ve Widzew Lodz ile oynanacak (35'er dakikadan iki devre).
- Maçlardan biri 14 Temmuz Salı günü Dinamo Malzenice ile oynanacak.
- Maçlardan biri 14 Temmuz Salı günü Spartak Trnava ile oynanacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek.
Beşiktaş, sezonun ilk antrenmanını ise 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirecek.
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Siyah-beyazlı takım, yurt dışı kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek. Burada altı hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş'ın maç programı (TSİ) şöyle:
2 Temmuz Perşembe:
18.00 Beşiktaş-Gyirmot (X-BIONIC SPHERE)
5 Temmuz Pazar:
18.00 Beşiktaş-MTE 1904 KFT (MTE 1904)
10 Temmuz Cuma:
18.00 Beşiktaş-Mattersburg (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)
19.30 Beşiktaş-Widzew Lodz (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)
14 Temmuz Salı:
12.00 Beşiktaş-Dinamo Malzenice (X-BIONIC SPHERE)
18.30 Beşiktaş-Spartak Trnava (Anton Malatinsky)