Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham için Premier Lig kulüpleri görüşmelerini sürdürürken transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Tammy Abraham için Aston Villa’nın yanı sıra Everton da devreye girdi. İngiliz yıldızın ise eski takımı Aston Villa’ya dönmek istediği öğrenildi. İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor. Transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

JÖRGENSEN’DE KARAR GÜNÜ

Kaleye Jörgensen’i almak isteyen Beşiktaş’a, Chelsea’nin bugün kesin cevabını vereceği öğrenildi. Siyah beyazlıların şimdiden, Manchester City ile yollarını ayırması beklenen Stefan Ortega ve Al-Nassr defterini kapatmaya hazırlanan Bento için girişimlere başladığı öğrenildi.

İLK TEKLİFE RET

Beşiktaş’ın ısrarla istediği Emmanuel Agbadou için kulübü Wolverhampton’a 14 milyon avroluk teklif yapıldı. İngiliz kulübü 15 milyon avroda direterek bu teklifi reddetti. Siyah beyazlıların yapacağı son teklifle transferi tamamlamakta kararlı olduğu öğrenildi.

