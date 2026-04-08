Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu ile yola devam etmek istiyor.

Siyah beyazlılar, tecrübeli kaleciyi takımda tutmak için yeni kontrat teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda yeni sezonda kaleci rotasyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

DERBİDE YILDIZLAŞTI

Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takım adına derbinin yıldızı oldu. Fenerbahçe'nin girdiği pozisyonlarda kalesinde devleşerek gole izin vermeyen siyah-beyazlı kaleci, maç boyunca yaptığı kurtarışların yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'in son bölümlerde yakaladığı net fırsatlardaki müdahaleleriyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

