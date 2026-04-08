Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na yeni sözleşme
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu ile yola devam etmek istiyor.
Beşiktaş, tecrübeli kalecisiyle yeni sözleşme imzalayarak kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.
- Tecrübeli kaleci, Fenerbahçe derbisinde kalesinde devleşerek önemli kurtarışlar yaptı.
- Ersin Destanoğlu, derbide Fenerbahçe'nin girdiği pozisyonlarda gole izin vermedi.
- Kaleci, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'in son bölümlerdeki net fırsatlarında da müdahalelerde bulundu.
Siyah beyazlılar, tecrübeli kaleciyi takımda tutmak için yeni kontrat teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda yeni sezonda kaleci rotasyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Agbadou'nun derbi açıklaması başını yaktı
DERBİDE YILDIZLAŞTI
Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takım adına derbinin yıldızı oldu. Fenerbahçe'nin girdiği pozisyonlarda kalesinde devleşerek gole izin vermeyen siyah-beyazlı kaleci, maç boyunca yaptığı kurtarışların yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'in son bölümlerde yakaladığı net fırsatlardaki müdahaleleriyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.
