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    Beşiktaş'ta son umut Bruno Genesio

    Andre Breitenreiter, Hansi Flick, Mircea Lucescu ve Oliver Glasner’den ret cevabı alan yönetim, ailesiyle konuşup son kararı verecek olan 57 yaşındaki çalıştırıcıyı bekliyor.

    Beşiktaş&#039;ta son umut Bruno Genesio
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta takımın başına kimin geçeceği en çok merak edilen konu. Başkan Hasan Arat’ın yurt dışında bizzat yaptığı görüşmelerde şu ana kadar bir anlaşma çıkmadı. Listede bulunan dört adaydan ret cevabı gelirken, Bruno Genesio ismi öne çıkmış durumda. Son olarak Hoffenheim’ı çalıştıran Andre Breitenreiter, “Yaptığım değerlendirme sonrası Beşiktaş’ın benim için söz konusu olmadığına karar verdim” dedi. Hansi Flick de sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını söyledi.

    SÜRE İSTEDİ

    Oliver Glasner de adaylar arasında favoriydi ancak Alman teknik adam, mevcut şartların Beşiktaş’ta çalışmasına imkân vermediğini açıkladı. Mircea Lucescu da yeni sezonda göreve gelebileceğini iletti. Dört isimden olumsuz cevaplar alan Beşiktaş’ta Bruno Genesio’nun vereceği karar bekleniyor. Taraflar arasında yıllık ücret ve sözleşme süreleri konularında anlaşma sağlandı. Fransız teknik adam ailesiyle yapacağı değerlendirmeden sonra birkaç gün içinde cevabını vereceğini iletti.

    ANLAŞMA 1,5 YILLIK

    Beşiktaş, 1,5 yıllığına anlaşmaya varmak üzere olduğu Bruno Genesio için beklemeye geçti. Fransız teknik adam teklifi kabul ederse yıllık ücreti 2,6 milyon avro olacak.

    YALÇIN BEKLİYOR

    Beşiktaş Kulübü Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Sergen Yalçın arasında yapılacak görüşme ertelendi. Siyah beyazlı yönetimin, Bruno Genesio’dan gelecek cevabın olumsuz olması durumunda Sergen Yalçın’la görüşeceği öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bruno GenesioBeşiktaşTeknik DirektörSergen Yalçın
    Haberler > Spor > Beşiktaş'ta son umut Bruno Genesio
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