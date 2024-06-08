Beşiktaş'ta stopere iki dev! Transfer şov savunma hattından başlıyor

Borussia Dortmund’la Şampiyonlar Ligi finali yaşayan Mats Hummels ile Atletico Madrid’den ayrılacak olan Gabriel Paulista için teklif yapıldı.

Teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst’u getiren Beşiktaş’ta artık transfere odaklanılmış durumda. Siyah beyazlılar öncelikle geçen sezon en çok sıkıntı çektiği bölge olan savunmayı sağlama alma peşinde. Bunun için de çok önemli iki oyuncuya pres yapılıyor. Borussia Dortmund’la geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi finali yaşayan ve takımın en iyilerinden biri olarak göze çarpan Mats Hummels’e teklif yapıldı. 35 yaşındaki oyuncuyu taraftar da çok istiyor.

MENAJERİ GELİYOR

Başarılı oyuncu gelen bu teklife sıcak bakarken düşünmek için süre istedi. Alman yıldıza birçok teklifin geldiği öğrenildi. Stoper adaylarından bir diğeri de Gabriel Paulista. Atletico Madrid’le olan sözleşmesi bu ay sona erecek olan 33 yaşındaki oyuncuya da teklif yapıldı. Brezilyalı stoperin menajeri önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecek. Stoperdeki oyuncuların oyun kurucu özelliğinin de olmasını isteyen van Bronckhorst’un da iki isme onay verdiği öğrenildi.



Gabriel Paulista (Foto: Felipe Oliveira / Ag. Estado)

TARAFTARA HAYRAN

Mats Hummels üç sene önce Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund formasıyla Beşiktaş’a karşı oynamıştı. Alman stoper maç sonu yaptığı açıklamada, “Beşiktaş taraftarının sesi soyunma odamıza kadar geliyordu. Belki de şimdiye kadar karşılaştığım en gürültülü stadyum burası” demişti.

YÖNETİME TRANSFER

Beşiktaş Kulübü, yönetim kurulu danışmanlığına 53 yaşındaki ABD’li Bradley Friedel’in getirildiğini duyurdu. Eski kaleci Friedel, kariyerinde Galatasaray, Columbus, Liverpool, Blackburn, Aston Villa ve Tottenham’ın da formalarını giymişti.