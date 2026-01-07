Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'tan 3. Lig ekibine transfer oldu
Beşiktaş, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ın sezon sonuna kadar TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'ya kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş, genç futbolcusu hücum oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ın TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'ya kiralandığını açıkladı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Arda Turan'dan 'Akıl hastasıydı' sözlerine sert cevap! Eski oyuncusunun açıklamaları olay olmuştu
SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Sezon başında Novi Pazar Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Karşıyaka Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
SEZON BAŞINDA NOVİ PAZAR'A KİRALANMIŞTI
Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan ve 2023-2024 sezonunda profesyonel sözleşme imzalayan Yakup Arda, 2025-2026 sezonunda kiralık olarak Sırbistan temsilcisi FK Novi Pazar forması giydi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR