Beşiktaş, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ın sezon sonuna kadar TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'ya kiralandığını duyurdu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Sezon başında Novi Pazar Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Karşıyaka Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

SEZON BAŞINDA NOVİ PAZAR'A KİRALANMIŞTI

Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan ve 2023-2024 sezonunda profesyonel sözleşme imzalayan Yakup Arda, 2025-2026 sezonunda kiralık olarak Sırbistan temsilcisi FK Novi Pazar forması giydi.

