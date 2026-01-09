Beşiktaş Kulübü'nün 7 Ocak Çarşamba akşamı resmi siteden yaptığı açıklama ile yollarını ayırdığı duyurduğu 32 yaşındaki Norveçli sağ bek oyuncusu Jonas Svensson, 8 Ocak'ta yeni kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'a veda eden Jonas Svensson, 2009-2017 yılları arasında forma giydiği Rosenborg'a döndü. Norveç kulübü, sosyal medya hesabından “Evine hoş geldin" mesajıyla transferi duyurdu.

Jonas Svensson, Beşiktaş'ta 2 yıl oynadı

2 YILLIK SÖZLEŞME

Rosenborg'un açıklamasında, "9 yıl yurt dışında oynadıktan sonra geri dönen Jonas Svensson, Rosenborg ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

"GERİ DÖNMEYİ HAYAL EDİYORDUM"

Beşiktaş'ta 71 maça çıkan deneyimli futbolcu, transferin resmiyet kazanması sonrası "Aslında ayrıldığımdan beri geri dönmeyi hayal ediyordum. Rosenborg'u gerçekten çok seviyorum ve kulüp benim için çok önemli. Rosenborg bana çok güzel anılar yaşattı, bu yüzden kulübe çok şey borçlu olduğumu hissediyorum. Rosenborg için oynamak bir işten daha fazlası" ifadelerini kullandı.

