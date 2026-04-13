Bilecik'te Pazaryerispor ile 1969 Bilecikspor arasında oynanan 1'inci Amatör Lig play-off karşılaşması sonrası istenmeyen götrüntüler ortaya çıktı. Küfürleşmelerin yaşandığı, uçan tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu olaylar polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınabildi.

Bilecik 1'inci Amatör Lig'de şampiyonu belirleyecek olan play-off müsabakasında A Grubu 3'üncü 1969 Bilecikspor ile B Grubu 2'ncisi Pazaryerispor, Söğüt İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi.

YARI FİNALİSTİ UZATMALAR BELİRLEDİ

İki takımın taraftarları kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldururken; 1969 Bilecikspor, normal süresi 1-1 biten müsabakanın 118'inci dakikasında bulduğu golle yarı finale yükseldi.

1969 Bilecikspor oyuncularının yarı final sevinci

FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Bilecik'te Maçın bitimine dakikalar kala Pazaryerisporlu Süleyman Taş ile rakip takımın yedek kulübesi arasında tartışma yaşandı. Küfürleşmelerin de duyulduğu gerginlik bir anda büyüdü.

1969 Bilecikspor Kulübü Başkanı Mehmet Ergün maça gelmedi. Şeref tribünde 1969 Bilecikspor'u temsilen kimsenin olmaması dikkat çekti.

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Süleyman Taş, 1969 Bilecikspor oyuncusu Adem Çayır'a saldırdı. Bu esnada 1969 Bilecikspor futbolcusu Muhhammet Ali Aydemir, uçan tekmeyle rakibine karşılık verdi. Polisler, olayı zorlukla kontrol altına aldı.

