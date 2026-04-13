Bilecik'te saha içi ringe döndü: Uçan tekmeler, yumruklar havada uçuştu
Bilecik'te Pazaryerispor ile 1969 Bilecikspor arasında oynanan 1'inci Amatör Lig play-off karşılaşması sonrası istenmeyen götrüntüler ortaya çıktı. Küfürleşmelerin yaşandığı, uçan tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu olaylar polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınabildi.
- Bilecik 1'inci Amatör Lig play-off müsabakasında A Grubu 3'üncüsü 1969 Bilecikspor ile B Grubu 2'ncisi Pazaryerispor karşılaştı.
- Normal süresi 1-1 biten müsabaka 118'inci dakikada atılan golle 1969 Bilecikspor lehine sonuçlandı.
- Maç sonunda Pazaryerisporlu Süleyman Taş ile 1969 Bilecikspor oyuncusu Adem Çayır arasında kavga çıktı.
- Kavgayı ayırmaya çalışan 1969 Bilecikspor futbolcusu Muhhammet Ali Aydemir, rakibine uçan tekme attı.
- Polis ekipleri, olayı zorlukla kontrol altına aldı.
Bilecik 1'inci Amatör Lig'de şampiyonu belirleyecek olan play-off müsabakasında A Grubu 3'üncü 1969 Bilecikspor ile B Grubu 2'ncisi Pazaryerispor, Söğüt İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi.
YARI FİNALİSTİ UZATMALAR BELİRLEDİ
İki takımın taraftarları kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldururken; 1969 Bilecikspor, normal süresi 1-1 biten müsabakanın 118'inci dakikasında bulduğu golle yarı finale yükseldi.
FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ
Bilecik'te Maçın bitimine dakikalar kala Pazaryerisporlu Süleyman Taş ile rakip takımın yedek kulübesi arasında tartışma yaşandı. Küfürleşmelerin de duyulduğu gerginlik bir anda büyüdü.
Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Süleyman Taş, 1969 Bilecikspor oyuncusu Adem Çayır'a saldırdı. Bu esnada 1969 Bilecikspor futbolcusu Muhhammet Ali Aydemir, uçan tekmeyle rakibine karşılık verdi. Polisler, olayı zorlukla kontrol altına aldı.