Bir devir sona erdi! Milos Teodosic basketbolu bıraktı

Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden olan Sırp oyuncu Milos Teodosic, basketbolu bıraktığını duyurdu.

Adı birçok kez Türk kulüpleriyle anılan, Avrupa basketbolunun en önemli isimlerinden Milos Teodosic, emeklilik kararı aldı. En son ülkesi Sırbistan'da Kızılyıldız forması giyen Teodosic, 38 yaşında aktif basketbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Sırp basketbolcu bugüne kadar Avrupa'da Olympiakos, CSKA Moskova, Virtus Bologna ve Kızılyıldız takımlarında forma giyerken, NBA'de de Los Angeles Clippers'ta mücadele etti.

BİRÇOK MADALYASI VAR

Milos Teodosic, 2016 yılında CSKA Moskova ile THY EuroLeague'de, 2022 yılında da Virtus Bologna ile Eurocup'ta şampiyonluk yaşarken, 2010'da ise Olympiakos'ta forma giyerken Euroleague MVP'si (En değerli oyuncu) seçildi.

Teodosic ayrıca Sırbistan Milli Takımı ile 2016 Olimpiyat Oyunları'nda, 2014 FIBA Dünya Kupası'nda ve 2009 Eurobasket'te gümüş madalya kazandı.