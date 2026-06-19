A Millî Takım, Dünya Kupası’nda yeniden sahnede. İlk maçında Avustralya karşısında beklenmedik bir yenilgi alan ay yıldızlılar, Paraguay karşısında bir anlamda ‘olmak ya da olmamak’ maçına çıkacak… Gözümüz ABD-Avustralya maçında olacak…

Dünya Kupası’na 24 yıl aradan sonra katılan A Millî Takımımız, D Grubu’nda ikinci maçına çıkıyor. Ay yıldızlılar 20 Haziran Cumartesi 06.00’da Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde San Francisco Bay Area Stadı’nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında Avustralya’ya beklenmedik şekilde 2-0 kaybeden millî takımımız için Paraguay karşılaşması bir anlamda ‘olmak ya da olmamak' maçı anlamı taşıyor. İlk maçında Paraguay’ı 4-1 mağlup eden ABD, bu gece 22.00’de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. İlk maçlarını kazanan iki takımın karşılaşması grubun şifresi niteliğinde olacak.

FORMALİTEYE DÖNMESİN

Çünkü kötü senaryoda Türkiye, Avustralya’dan sonra Paraguay’a da yenilirse, üçüncü maç yani ABD karşılaşması formaliteye dönüşecek. ABD, Avustralya’dan puan alırsa Paraguay’a kaybetmemiz hâlinde turnuvayı erken kapatıyoruz. Fakat aynı durum rakibimiz için de geçerli. Avustralya, ABD’den puan alırsa bize kaybetmeleri hâlinde Paraguay turnuvayı erken kapatacak. Hem Paraguay’ın hem Türkiye’nin gözü kulağı ABD-Avustralya maçında olacak. Bu maç berabere biterse her iki takım da 4’er puana ulaşacak. Turnuvada ikili averaj geçerli olduğu için Türkiye-Paraguay maçında kaybeden taraf veda edecek.

A Milli Futbol Takımı

HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE

Yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası’na damga vurmak isteyen A Millî Takım, turnuvaya Avustralya mağlubiyetiyle başlayınca yerden yere vurulmaya başlandı. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda sadece bir maç kaybettiklerini, turnuvada liderlik dâhil her türlü başarının hâlâ kendi ellerinde olduğunu söyleyen teknik direktör Vincenzo Montella “Bizim şu anda en büyük düşmanımız panik yapmak! Eğer sakin kalmayı başaramazsak yeteneklerimizi sahaya yansıtamayız” uyarısında bulundu.

A Milli Futbol Takımı

BİR GALİBİYETLE DEĞİŞTİRİR

Sahada akılcı hareket etmek zorunda olduklarını söyleyen Montella “Paraguay ile Avustralya benzer futbol stiliyle oynuyor ancak ikisi aynı takım değil. ABD’nin nasıl farklı yendiğini izledik. Arkaya top kaçırarak, savunma dengesini bozarak kolay pozisyonlar buldular. Bizim de benzer şekilde hareket etmemiz lazım. Skor ne olursa olsun pes etmek, maçı bırakmak yok. İlk andan son düdüğe kadar mücadele etmeliyiz. Bir galibiyetle turnuvada önümüzün açıldığını göreceksiniz” sözlerini kullandı.

ÇALHANOĞLU: İNANIYORUZ, BAŞARACAĞIZ

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Paraguay’ı yenerek turnuvada yola devam edeceklerini söylerken “Takım olarak bu maça odaklanmış durumdayız. Yapılan eleştirilere kulaklarımızı tıkadık maç saatini bekliyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. İnanıyoruz, başaracağız” sözlerini kullandı.

MUHTEMEL KADROLAR

Türkiye

Uğurcan

Mert

Merih

Abdülkerim

Ferdi

Hakan

İsmail

Barış Alper

Arda

Kenan

Kerem

Paraguay

Gill

Cacares

G. Gomez

Alderete

Alonso

Almiron

Cubas

Galarza

D. Gomez

Enciso

Pitta

Gustavo Alfaro

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