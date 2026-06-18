FATİH SELEK
Milliler, San Francisco'daki ilk idmanını yaptı!
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, ikinci maçta karşılaşacağı Paraguay müsabakasının hazırlıklarını San Francisco'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Özetle DinleMilliler, San Francisco'daki ilk idmanını yaptı!
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Spor 2 dk önce
Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Milli Takım, San Jose Park'ta Paraguay maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
- Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak düz koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı.
- Basına kapalı bölümde Paraguay maçının taktiği üzerinde duruldu.
- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu idmanı izledi.
- Milliler, Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarını 19 Haziran Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- Milli Takım, grubun ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmuştu.
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San Jose Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve ısınma çalışmalarla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Paraguay maçının taktiği üzerinde duruldu.
İDMANI HACIOSMANOĞLU DA İZLEDİ
Herhangi bir eksik futbolcunun olmadığı idmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.
Milliler, Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45'te San Jose Park'ta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
İLK MAÇTA HÜSRAN
Milli Takımımız, grubun ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmuştu.
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