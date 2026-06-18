2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, ikinci maçta karşılaşacağı Paraguay müsabakasının hazırlıklarını San Francisco'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

San Jose Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve ısınma çalışmalarla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Paraguay maçının taktiği üzerinde duruldu.

Milliler, San Francisco'daki ilk idmanını yaptı!

İDMANI HACIOSMANOĞLU DA İZLEDİ

Herhangi bir eksik futbolcunun olmadığı idmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

Milliler, San Francisco'daki ilk idmanını yaptı!

Milliler, Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45'te San Jose Park'ta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

İLK MAÇTA HÜSRAN

Milli Takımımız, grubun ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmuştu.

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