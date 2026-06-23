G.Saray’ın transferini düşündüğü Bruno Fernandes cep yaktı. Portekizli yıldız senelik 21 milyon avro talep ederken kulübü Manchester United da 50 milyon avro bonservis istedi. Sarı kırmızılı yönetim iki tarafın da indirim yapmasını bekliyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Sarı kırmızılılarda transfer görüşmeleri devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk’un önceliği Can Uzun olsa da alternatif oyuncularla da görüşmeler devam ediyor. Forvet arkası için adı gündeme gelen Bruno Fernandes konusunda girişimler oldu ancak talep edilen rakamlar Aslan’a geri adım attırdı. Güncel piyasa değeri 35 milyon avro olan 31 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı kulüpten yıllık 21 milyon avro istedi. İngiliz ekibinden yıllık 12 milyon avro alan Portekizli ismin bu talebi çok yüksek bulundu.

Bruno Fernandes cep yaktı: Galatasaray geri adım attı

RAKAMLAR AŞAĞI ÇEKİLİRSE…

Bir abartılı rakam da oyuncunun kulübünden geldi. ManU, 50 milyon avro bonservis talep etti. Bir yıllık mukavelesi bulunan tecrübeli isim için bu maliyetler Dursun Özbek yönetimine geri adım attırdı. Bonservis talebini 25-30 bandına çekmeye çalışan yönetim, oyuncunun da yıllık ücretinde indirime gitmesi durumunda yeniden masaya oturacak. Eğer kulüp ve oyuncu bu rakamlarda diretirse diğer alternatiflere bakılacak. Bu konuda yönetimin Can Uzun için ciddi girişimlerinin devam ettiğini belirtelim.

Bruno Fernandes cep yaktı: Galatasaray geri adım attı

İCARDİ KALSA BİLE FORVETE TAKVİYE

Galatasaray’ın forvet planlamasındaki durumu net. Victor Osimhen’i 150 milyon avrodan aşağı bir rakama satmayacak olan sarı kırmızılılar diğer forvet için de Mauro İcardi’yi bekliyordu. Arjantinli oyuncu olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmadı. İcardi olsa bile yönetim bir golcü takviyesi daha yapmaya (TFF’nin 10+4 kararının revize edilmesi de önemli) karar verdi. Bunun sebebi de olası sakatlıklar ve üç kulvarda birden mücadele verilecek olması.

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