Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ı şoke eden cevap: Teklif reddedildi
Galatasaray'ın İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen Ilaix Moriba için teklifte bulunduğu ancak kulübün geri çevirdiği iddia edildi.
Özetle DinleGalatasaray'ı şoke eden cevap: Teklif reddedildi
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Spor az önce
Galatasaray, Celta Vigo'nun orta saha oyuncusu Ilaix Moriba için 15 milyon avroluk bir teklifte bulundu ancak bu teklif kabul görmedi.
- Galatasaray, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ilaix Moriba'yı gündemine aldı.
- Galatasaray'ın Celta Vigo'ya sunduğu 15 milyon avroluk teklif kabul edilmedi.
- Celta Vigo, Moriba için en az 20 milyon avro bonservis bedeli bekliyor.
- Ilaix Moriba geçen sezon Celta Vigo formasıyla 48 resmi maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.
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Sarı kırmızılılar, orta saha transferi için Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba’yı gündemine aldı.
TEKLİF KABUL GÖRMEDİ
İspanyol gazeteci Angel Garcia’nın haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için İspanyol ekibine 15 milyon avroluk teklif sundu ancak Celta Vigo, bu öneriyi geri çevirdi.
BEKLENTİ 20 MİLYON
Mali açıdan önemli bir satış yapması gereken Celta Vigo’nun, Moriba için en az 20 milyon avro bonservis beklentisi olduğu belirtildi.
BARÇA'DA YETİŞTİ
Celta Vigo formasıyla geçen sezon 48 resmi maça çıkan Gineli futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Kariyerine Barcelona altyapısında başlayan 23 yaşındaki merkez orta saha; Leipzig, Valencia, Getafe ve son olarak Celta Vigo'da forma giydi.
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