Galatasaray'ın İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen Ilaix Moriba için teklifte bulunduğu ancak kulübün geri çevirdiği iddia edildi.

Sarı kırmızılılar, orta saha transferi için Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba’yı gündemine aldı.

TEKLİF KABUL GÖRMEDİ

İspanyol gazeteci Angel Garcia’nın haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için İspanyol ekibine 15 milyon avroluk teklif sundu ancak Celta Vigo, bu öneriyi geri çevirdi.

Ilaix Moriba

BEKLENTİ 20 MİLYON

Mali açıdan önemli bir satış yapması gereken Celta Vigo’nun, Moriba için en az 20 milyon avro bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

BARÇA'DA YETİŞTİ

Celta Vigo formasıyla geçen sezon 48 resmi maça çıkan Gineli futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Kariyerine Barcelona altyapısında başlayan 23 yaşındaki merkez orta saha; Leipzig, Valencia, Getafe ve son olarak Celta Vigo'da forma giydi.

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