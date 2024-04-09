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Haberler > Spor > Bu sezon Türk futbolunun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi! Bu gözler neler gördü neler

Bu sezon Türk futbolunun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi! Bu gözler neler gördü neler

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Bu sezon Türk futbolunun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi! Bu gözler neler gördü neler

Spor Haberleri

2023-2024 sezonu Türk futbol tarihine geçti desek yeridir. Türkiye Futbol Federasyonu'nu 18 Temmuz'da seçime götüren süreçte Süper Kupa krizi, hakeme yumruklu saldırı, saha ortasında kavga ve nice olay meydana geldi. İşte 2023-2024 sezonunda Türk futbolunda yaşanan skandallar.

Süper Lig'de 2023-24 sezonu yaşanan olaylarla tarihe geçti. Bu sezon yaşanan olayları sizler için derledik.

HALİL UMUT MELER'E YUMRUKLU SALDIRI

11 Aralık 20223 tarihinde oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında, o dönemki Ankaragücü başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yaşanan bu olay sonrası Süper Lig'e 1 hafta ara verildi. 

Bu sezon Türk futbolunun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi! Bu gözler neler gördü neler - 1. Resim

TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ

19 Aralık 2023'te ise İstanbulspor yönetimi, Trabzonspor ile oynanan maçın 74.dakikasında takımı sahadan çekti. Bordo-mavililer hükmen galip sayıldı. 

Bu sezon Türk futbolunun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi! Bu gözler neler gördü neler - 2. Resim

RİYAD'DA SÜPER KUPA KRİZİ

Cumhuriyet'in 100. yılında Suudi Arabistan'da, Süper Kupa finali yapılmasına karar verildi. Ancak Suud yönetiminin kısıtlamaları nedeniyle Galatasaray ile Fenerbahçe sahaya çıkmadı. Bu maç 7 Nisan 2024'e ertelendi.

Bu sezon Türk futbolunun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi! Bu gözler neler gördü neler - 3. Resim

BALÇIK MI, FUTBOL SAHASI MI?

Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynanacak olan maçı Eryaman Stadyumu'nda oynamak istememesi, Fenerbahçe'nin de Rizespor deplasmanında oynadığı maç sonrası Şubat 2024 zemin tartışmalarının odağında geçti. 

Bu sezon Türk futbolunun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi! Bu gözler neler gördü neler - 4. Resim

OLAYLI TRABZONSPOR-FENERBAHÇE DERBİSİ

17 Mart'ta Trabzonspor-Fenerbahçe arasında oynanan derbinin bitiş düdüğüyle skandal görüntüler ortaya çıktı. Sarı-lacivertli futbolcular sahada sevinirken, bir grup taraftar sahaya atladı. Bu esnada futbolcular ile taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Bu sezon Türk futbolunun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi! Bu gözler neler gördü neler - 5. Resim

FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLMEYİ GÖRÜŞTÜ

Bu yaşananlar sonrası Fenerbahçe, 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'a gitti. Ligden çekilmenin görüşüldüğü bu kuruldan, ligden çekilme kararı çıkmadı ancak Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkma kararı alındı. Sarı-lacivertliler ayrıca 2 sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını açıkladı.

Bu sezon Türk futbolunun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi! Bu gözler neler gördü neler - 6. Resim

HAKEM TOPLANTISI SIZDIRILDI

25 Mart tarihinde bu kez sızdırılan kayıtlar gündeme bomba gibi düştü. Sızdırılan görüntülerde 1 Mart tarihinde yapılan hakem toplantısının görüntüleri yer aldı. TFF daha sonra toplantının tamamını yayınladı.

Bu sezon Türk futbolunun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi! Bu gözler neler gördü neler - 7. Resim

2 DAKİKALIK DERBİ

Riyad'da oynanmayan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynandı. Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığı maç 2 dakika sürdü. Maçın 58.dakikasında Mauro Icardi kariyerinin en erken golünü attı. Ardından Fenerbahçe yönetimi takımı sahadan çekti. 

Bu sezon Türk futbolunun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi! Bu gözler neler gördü neler - 8. Resim

TFF SEÇİME GİDİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılacak mali kurulun, seçimli olacağını açıkladı. Ancak bu tarih Süper Lig kulüpleri tarafından geç bulundu ve imza toplanmaya başladı. TFF'den yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Türk futbolunun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi! Bu gözler neler gördü neler - 9. Resim

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