TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 33. haftasında lider Bursaspor, bugün Somaspor’u konuk ediyor. Yeşil-Beyazlılar sahadan puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan ederek Türk futbol tarihinde tüm profesyonel liglerde şampiyonluk yaşayan ilk takım olacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk heyecanı zirveye ulaştı. Ligin bitimine iki hafta kala en yakın takipçisinin önünde liderliğini sürdüren Bursaspor, sezonun 33. hafta mücadelesinde 15. sıradaki Somaspor ile karşı karşıya geliyor.

Bursaspor, bugün seyircisi önünde oynayacağı maçtan en az 1 puan alması halinde, son haftaya girilmeden şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Bu sonuçla birlikte Bursaspor, önümüzdeki sezon yeniden TFF 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Bursaspor ve taraftarı

PROFESYONEL LİGLERİN "TEK" ŞAMPİYONU OLABİLİRLER

Eğer Bursaspor bugün kupaya uzanırsa, Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir istatistiğe imza atacak. 2010 yılında Süper Lig şampiyonu olan, geçmişinde 1. Lig ve 2025 yılında 3. Lig şampiyonlukları bulunan kulüp; 2. Lig kupasını da müzesine götürmesi halinde Türkiye'deki tüm profesyonel lig kategorilerinde şampiyonluk yaşayan tek kulüp unvanını alacak.

Bursaspor’un Şampiyonluk Geçmişi:

Süper Lig: 2010

1. Lig: 1967, 2006

3. Lig: 2025

2. Lig: 2025-2026 (Bugün netleşebilir)

