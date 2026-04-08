Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Göztepe'yi mağlup ettikleri ardından düzenlenen basın toplantısında Victor Osimhen'in dönüş tarihini açıkladı.

Süper Lig'in erteleme maçında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KADRODA OLABİLİR"

Liverpool maçında kolu kırılan ve operasyon geçiren Osimhen'in dönüş tarihi hakkında konuşan Buruk, "Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız." dedi.

