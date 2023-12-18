Çağlar Söyüncü için geri sayım

18 Aralık 2023 07:19 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 07:21

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Süper Lig’de zirvede, Konferans Ligi’nde son 16’da olan Fenerbahçe, hedeflerine doğru daha güçlü yürüyebilmek adına kadrosunda önemli revizyonlar planlıyor. Yaşanan stoper krizi sonrası ara transferde önceliği bu bölgeye veren sarı lacivertliler, başta Brezilya olmak üzere birçok ülkede oyuncu arayışında olsa da liste başındaki isim Çağlar Söyüncü. Atletico Madrid’de beklediğini bulamayan ve EURO 2024 öncesi düzenli forma giymek isteyen millî yıldızla yapılan görüşmeler olumlu geçiyor. Atletico’da işlerin ters gitmesi de transfer ihtimalini güçlendiriyor.

KRUNIC İKNA EDİLDİ

Sezon başından beri 22 resmî maçın ancak yedisinde forma giyen Çağlar, ilk on birde çıktığı ilk maç olan Atletico Bilbao deplasmanında da ilk yarı bitiminde oyundan alındı. Çok sayıda talibi olan 27 yaşındaki savunmacı Avrupa’da kalmak istese de mevcut şartlarda önündeki en değerli teklif F.Bahçe’den gelmiş durumda. Sarı lacivertli yönetim, transferi bitirmek için yoğun mesaiye devam ediyor. Öte yandan sezon başında ıskalanan Krunic de ikna edilmiş durumda. Boşnak orta sahanın ligin ikinci yarısında sarı lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

KARTAL İLE KANATLANDI

İsmail Kartal yönetiminde tarihinin en başarılı sezonu geçirmekte olan Fenerbahçe’nin hücum istatistikleri parmak ısırtıyor. Lig ve Avrupa’da 27 resmî maça çıkan sarı lacivertliler 23 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşarken, yüzde 85’lik kazanma yüzdesi yakaladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 74 defa havalandıran Kartal’ın öğrencilerinin maç başına gol ortalaması 2,74 oldu. Ligde 15 maçta 40 golle 2,67’lik ortalama tuttururken, Avrupa’da 12 maça 34 gol sığdırarak ortalamasını 2,83’e çıkardı.