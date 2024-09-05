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Cahide Eke, Alman rakibini devirerek madalyanın sahibi oldu!

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Cahide Eke, Alman rakibini devirerek madalyanın sahibi oldu!
Spor Haberleri

Milli para judocumuz Cahide Eke, kadınlar J2 48kg bronz madalya karşılaşmasında Almanya'dan Isabell Thal'ı ippon ile yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları Üçüncüsü oldu.

 Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde Cahide Eke, bronz madalya kazandı.

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, üçüncülük maçında Almanya'dan Isabell Thal'la karşılaştı.

Rakibini ippon ile yenen milli sporcu, ilk kez katıldığı oyunlarda bronz madalya sevinci yaşadı.

CAHİDE EKE'NİN RAKİBİNİ DEVİRDİĞİ ANLAR

 

Düzenleyen:  - Spor
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