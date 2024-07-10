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CANLI ANLATIM

CANLI | EURO 2024'te Hollanda ve İngiltere finale çıkmak için kozlarını paylaşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | EURO 2024&#039;te Hollanda ve İngiltere finale çıkmak için kozlarını paylaşıyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 yarı final karşılaşmasında Hollanda ve İngiltere karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk yarısı oynanıyor. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz

Canlı Anlatım Özeti
  • GOOL! İNGİLTERE EŞİTLİĞİ YAKALADI
  • İNGİLTERE PENALTI KAZANDI
  • GOOL! HOLLANDA ERKEN ÖNE GEÇTİ
  • İLK DÜDÜK ÇALDI
  • İLK 11'LER BELLİ OLDU
  • ALMAN HAKEM YÖNETECEK

10.07.2024 22:18

GOOL! İNGİLTERE EŞİTLİĞİ YAKALADI

17' Harry Kane penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi.

Hollanda 1-1 İngiltere

10.07.2024 22:16

İNGİLTERE PENALTI KAZANDI

15' Sağ kanattan Saka şutunu çekti savunmadan döndü, seken topa Kane vuruşunu yaptı top auta gitti. Ancak Kane vuruşunu yaptığı sırada Hollandalı oyuncunun darbesi sonucu yerde kaldı. VAR'ın hakemi uyarısı sonrası İngiltere penaltı kazandı.

10.07.2024 22:08

GOOL! HOLLANDA ERKEN ÖNE GEÇTİ

7' Xavi Simos ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Hollanda 1-0 İngiltere

10.07.2024 22:01

İLK DÜDÜK ÇALDI

1' Karşılaşmanın Alman hakemi karşılaşmayı başlatan düdüğünü çaldı.

10.07.2024 21:37

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Trippier, Bellingham, Foden, Kane.

10.07.2024 21:36

ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Almanya'dan Daniel Siebert olacak.

YER: BVB Dormund Stadium / Almanya

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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