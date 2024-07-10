CANLI | EURO 2024'te Hollanda ve İngiltere finale çıkmak için kozlarını paylaşıyor

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2024 21:35 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 22:19 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 yarı final karşılaşmasında Hollanda ve İngiltere karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk yarısı oynanıyor. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz