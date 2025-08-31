CANLI | Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı canlı anlatım

31.08.2025 20:26

65' GOOL! ANKARA EKİBİ FARKI 2'YE İNDİRDİ

Gol! Dimitrios Goutas (Gençlerbirliği) hızlı davranarak seken topa yetişiyor ve topu ağlara gönderiyor. Skor 1:3.

31.08.2025 20:24

61' GENÇLERBİRLİĞİ GOLE YAKLAŞTI

Ceza sahası dışında topla buluşan Zuzek'in şutu savunmadan sekti ve Koita'nın önüne düştü ancak Koita'nın vuruşu auta çıktı.

31.08.2025 20:07

İKİNCİ 45 BAŞLADI

Düdük çalıyor ve hakem Çağdaş Altay ikinci yarıyı başlatıyor.

31.08.2025 19:51

İLK YARI SONA ERDİ

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. Oyuncular soyunma odasında.

31.08.2025 19:42

41' GOOOL! FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU

Youssef En Nesyri (Fenerbahçe) harika bir vuruşla topu bir kez daha ağlara gönderiyor! Skor: 0 - 3

31.08.2025 19:37

35' GOOOL! NESYRİ FENERBAHÇE'Yİ RAHATLATAN GOLÜ KAYDETTİ

Youssef En Nesyri bu kez hata yapmadı. Faslı oyuncu topu ağlara gönderdi. Skor: 0-2



31.08.2025 19:35

NESYRİ ŞUTUNU ÇEKTİ VE GOLÜ KAÇIRDI

Youssef En Nesyri Fenerbahçe'yi rahatlatacak golü kaçırdı. Yerden yapılan güzel pası kontrol eden Nesyri, tehlikeli bir mesafeden şutunu çekti. Ancak top çok farklı bir şekilde soldan dışarı çıktı.



31.08.2025 19:29

19' TALİSCA ŞUTUN ÇEKTİ, AMA...

Sağ kanatta topla buluşan Talisca, kendisini tutan defans oyuncusunu egale ederek üst direğin hemen altına sert bir şut çekti. Talisca'nın şutunu iyi bir pozisyon alan Gökhan Akkan rahat bir şekilde kornere çelmeyi başardı.

31.08.2025 19:16

14' İLK GOL GELDİ

Fenerbahçe yeni transferi Dorgeles Nene ile golü buldu. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Nene hafif bir vuruşla topu kaleye doğru gönderdi. Pereira çarpan top ağlara gitti. Skor şimdi: 0-1

31.08.2025 19:04

İLK YARI BAŞLADI

Hakem Çağdaş Altay 90 dakikayı başlatan düdüğü çaldı.

31.08.2025 18:30

YENİ TRANSFER İLK 11'DE

Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen ve hafta içi yapılan antrenmanların tamamında takımla çalışan Edson Alvarez bugün sahaya çıkacak ilk 11'de yer alıyor. Tedavisi sona eren Cenk Tosun da yedekler arasında forma şansı bekleyecek.

31.08.2025 18:29

FENERBAHÇE'DE SAHADA 4 EKSİK

Fenerbahçe'de sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Nelson Semedo ile hafif sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın yanı sıra ismi transfer gündeminde olan Yusuf Akçiçek, Diego Carlos ve Alexander Djiku karşılaşmada yer almadı.

31.08.2025 18:20

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Livakovic, Oğuz, Skriniar, Çağlar, Brown, Alvarez, Fred, İrfan Can, Talisca, Nene, En-Nesyri.

Gençlerbirliği: Gökhan, Pedro, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Metehan, Traore, Göktan, Koita.

31.08.2025 18:20

FENERBAHÇE SARI FORMAYLA SAHADA

Fenerbahçe, sahaya sarı forma ile çıkacak.

31.08.2025 18:20

MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşma 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Maçın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka oldu. Karşılaşmayı aynı zamanda turkiyegazetesi.com.tr'den takip edebilisiniz.

Yer: Ankara