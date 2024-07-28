David De Gea'nın maaşı kulüpleri geri adım attırıyor! Serie A ekibi transferden vazgeçti

İspanyol kaleci David De Gea, 1 yıldır hiçbir takımda forma giymiyor. Başarılı eldivenin yüksek maaş beklentisi kendisiyle ilgilenen takımları geri adım attırıyor.

En son Manchester United forması giyen David De Gea, 1 sezondur hiçbir takımla anlaşmaya varmadı. 33 yaşındaki deneyimli eldivenin yüksek maaşı, kendisiyle ilgilenen kulüpleri geri adım attırıyor.

GENOA VAZGEÇTİ

Sky Sports'un haberine göre İspanyol kalecinin yüksek maaş beklentisi nedeniyle Genoa transferden vazgeçti. İtalyan ekibi alternatif seçeneklere yöneldi.

HENÜZ KARARINI VERMEDİ

Tecrübeli kaleci ile Arap kulüpleri ilgilense de oyuncu henüz kararını vermedi.

11 sezon İngiliz ekibi Manchester United forması giyen De Gea, Atletico Madrid altyapısından yetişti.