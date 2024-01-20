Dünyaca ünlü yıldız Samsunspor'a geliyor

20 Ocak 2024 17:19 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 17:20

Transfer çalışmalarına hız veren Samsunspor, Douglas Costa ile görüşmelere başladı.

MLS ekiplerinden Los Angeles'tan ayrılan Brezilyalı yıldızın Karadeniz ekibine sıcak baktığı belirtildi.

Transfer görüşmesi hakkında bilgi veren Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Douglas Costa transferini bugün yarın netleştireceğiz. Görüşmelerde bir yere kadar geldik. İnşallah ya bugün ya da yarın sonuçlanacak. 2.5 yıllık bir kontrat sunduk, kontratın detaylarını konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

DOUGLAS COSTA SAMSUNSPOR'A GELİYOR

Brezilya Milli Takım formasını 31 defa giyen Costa, Almanya, İtalya ve Ukrayna'da şampiyonluklar yaşadı.

Los Angeles'taki son sezonunda 22 maça çıkan 34 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 gol ve 7 asist katkısında bulundu.

Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakan Douglas Costa'nın imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.