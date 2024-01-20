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    Dünyanın en ucuz transferi! Ünlü futbolcu 30 TL'ye imza attı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Ivan Perisic, uzun bir aradan sonra eski takımı Hajduk Split'e geri döndü. Yarım sezon kiralık oynayacak olan Hırvat yıldızın maaşı şaşkına çevirdi.

    Dünyanın en ucuz transferi! Ünlü futbolcu 30 TL&#039;ye imza attı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hırvatistan ekiplerinden Hajduk Split, Tottenham'dan Ivan Perisic'i yarım sezonluğuna kiraladı.

    Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki yıldız, eski takımına geri döndü.

    Geçtiğimiz haftalarda sözleşme imzaladığı Nikola Kalinic'e 1 euro maaş verecek olan Hajduk, Ivan Perisic'e de aynı tarifeyi uygulayacak.

    Dünyanın en ucuz transferi! Ünlü futbolcu 30 TL'ye imza attı

    PERISIC 1 EURO KAZANACAK

    Yıldız oyuncunun sezon sonuna kadar 1 euro kazanacak olması sosyal medyada günün trend konusu olarak yer aldı.

    Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Perisic, bu sezon İngiltere'de beklenen katkıyı verememişti.

    Premier Lig'de sadece 5 maça çıkan Perisic, sakatlığından dolayı 16 Eylül 2023'ten beri forma giyemedi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ivan Perisic
    Haberler > Spor > Dünyanın en ucuz transferi! Ünlü futbolcu 30 TL'ye imza attı
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