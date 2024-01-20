Dünyanın en ucuz transferi! Ünlü futbolcu 30 TL'ye imza attı

20 Ocak 2024 16:08 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 16:38

Hırvatistan ekiplerinden Hajduk Split, Tottenham'dan Ivan Perisic'i yarım sezonluğuna kiraladı.

Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki yıldız, eski takımına geri döndü.

Geçtiğimiz haftalarda sözleşme imzaladığı Nikola Kalinic'e 1 euro maaş verecek olan Hajduk, Ivan Perisic'e de aynı tarifeyi uygulayacak.

PERISIC 1 EURO KAZANACAK

Yıldız oyuncunun sezon sonuna kadar 1 euro kazanacak olması sosyal medyada günün trend konusu olarak yer aldı.

Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Perisic, bu sezon İngiltere'de beklenen katkıyı verememişti.

Premier Lig'de sadece 5 maça çıkan Perisic, sakatlığından dolayı 16 Eylül 2023'ten beri forma giyemedi.