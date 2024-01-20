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Dünyanın en ucuz transferi! Ünlü futbolcu 30 TL'ye imza attı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Ivan Perisic, uzun bir aradan sonra eski takımı Hajduk Split'e geri döndü. Yarım sezon kiralık oynayacak olan Hırvat yıldızın maaşı şaşkına çevirdi.
Hırvatistan ekiplerinden Hajduk Split, Tottenham'dan Ivan Perisic'i yarım sezonluğuna kiraladı.
Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki yıldız, eski takımına geri döndü.
Geçtiğimiz haftalarda sözleşme imzaladığı Nikola Kalinic'e 1 euro maaş verecek olan Hajduk, Ivan Perisic'e de aynı tarifeyi uygulayacak.
PERISIC 1 EURO KAZANACAK
Yıldız oyuncunun sezon sonuna kadar 1 euro kazanacak olması sosyal medyada günün trend konusu olarak yer aldı.
Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Perisic, bu sezon İngiltere'de beklenen katkıyı verememişti.
Premier Lig'de sadece 5 maça çıkan Perisic, sakatlığından dolayı 16 Eylül 2023'ten beri forma giyemedi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi