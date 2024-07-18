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Dursun Özbek: Mehmet Büyükekşi'yi desteklemiyoruz

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Dursun Özbek: Mehmet Büyükekşi&#039;yi desteklemiyoruz
Galatasaray, Dursun Özbek, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan başkanlık seçimi öncesi gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara'da yapılan TFF Genel Kurulu'nda katıldı.

Oy verme işlemi öncesi Habertürk'e konuşan Özbek, "Biz Mehmet Büyükekşi'yi desteklemiyoruz ve yönetimine hiç kimseyi önermedik. Adayların projelerini dinleyeceğiz ve ona göre oy vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek: Mehmet Büyükekşi'yi desteklemiyoruz - 1. Resim

DURSUN ÖZBEK: DEVAM ETMEMESİ LAZIMDI

Adayları dinleyeceklerini belirten Dursun Özbek, "Sayın Büyükekşi'nin tekrar aday olması, bir kaostan çıkmak üzereyken, başarılı bir yönetim yoktu. Servet Bey'in çekilmesi. Olay karmakarışık bir hale geldi. Büyükekşi yönetiminin içinde Galatasaray'ın desteklediği yönetim kurulu üyesi yok. Kabul etmedik. Kimseyi önermedik. Böyle bir şey yok. Çok önceden beri söylediğimiz bir şey var, yeni bir yönetim veya istişareli yönetim için fırsat olmadı. Kaotik bir dönem geçiyordu, devam etmemesi lazımdı. Gerekli yenilenmeyi görmediğimiz için herhangi bir destek vermedik. Adayları dinleyeceğiz, ona göre bir oy vereceğiz." dedi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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