Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, Florida’da bir kamyona çarptıktan sonra aracıyla takla attı. ‘Etki altında araç kullanma’ ve mala zarar verme suçlamasıyla tutuklanan Woods, uyuşturucu testini reddetti. Olayların ardından efsane golfçü, kefaretle serbest kaldı.

Aktif kariyerinde uzun yıllar boyunca 'dünyanın en fazla kazanan sporcusu' unvanına sahip Tiger Woods, Florida eyaletindeki Jupiter Island'da bir kamyona çarptıktan sonra aracıyla takla atmasının ardından, "etki altında araç kullanma" (DUI) suçlamasıyla tutuklandı. Martin County Şerif Ofisi, 15 büyük turnuva şampiyonluğu bulunan sporcunun ayrıca mala zarar verme ve yasal testi yaptırmayı reddetme ile de suçlandığını bildirdi.

Şerif John Budensiek, memurların Woods'un alkol kullanımından şüphelenmediklerini ancak bilinmeyen bir maddenin etkisinde olabileceğini düşündüklerini söyledi.

ARAÇTAN SÜRÜNEREK ÇIKTI

Yolcu kapısından sürünerek çıkmak zorunda kalan ve alkolmetre testini geçen Woods, idrar testini reddetti. Martin County Hapishanesi'nde 8 saat tutuklu kalan Woods, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Woods, 2021 yılında da yaralandığı bir trafik kazası geçirmişti. Woods kontrolündeki araç, 23 Şubat'ta Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde refüje çarpması sonucu takla atarak yoldan çıkmıştı. Kazada Woods'un, sağ kaval ve baldır kemiğinin yanı sıra ayak bileği ile ayağında da kırıklar meydana gelmişti.

