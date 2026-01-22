Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri'nin kiralık transferini gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de ara transferde takımdan ayrılması beklenen Faslı golcü Youssef En-Nesyri, İtalyan devi Juventus'un teklifini kabul etti.

İtalyan gazeteci Di Marzio; Juventus'un Sportif Direktörü Marco Ottolini'nin, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi için İstanbul'a geldiğini belirtti.

EN NESYRİ 'EVET' DEDİ

beIN Sport'ta yer alan haberde ise En-Nesyri ve Juventus'un kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. İtalyan ekibi ile Fenerbahçe'nin de resmen el sıkışması sonrası En-Nesyri sezonun geri kalanında Juventus forması giyecek.

En Nesyri

5 MİLYON AVRO KİRALAMA BEDELİ

Sabah'ın haberinde, En-Nesyri'nin transferinin 5 milyon avro kiralama bedeli ve 20 milyon avro zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında gerçekleşeceği belirtilmişti.

BU SEZON 8 GOL ATTI

Bu sezon 25 maçta forma giyen Youssef En-Nesyri, bu müsabakalarda 8 gol ve bir asistlik performans sergiledi.

