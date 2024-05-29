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Enes Ünal 4 yıllık imzaladı! Premier Lig ekibi Türk golcü için 16 milyon euro ödeyecek

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Enes Ünal 4 yıllık imzaladı! Premier Lig ekibi Türk golcü için 16 milyon euro ödeyecek
Enes Ünal, Bournemouth, Premier Lig, Haber

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Getafe'den kiralanan Türk golcüsü Enes Ünal'ın bonservisini aldığını duyurdu.

Geçen sezon Getafe'den Bournemouth'a kiralanan Enes Ünal, Premier Lig'de oynamaya devam edecek.

İngiliz ekibi, milli oyuncunun 16 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bu sezon Premier Lig'de 16 lig maçına çıkan Enes Ünal, 2'şer gol ve asist katkısında bulundu.

Türk yıldıza övgüler yağdıran Bournemouth İcra Kurulu Başkanı Neill Blake, "Geçtiğimiz birkaç ayda bizimle birlikte olduğu süre boyunca Enes'ten çok etkilendik. Buradaki oyuncu kadrosuna harika bir katkı sağladığını kanıtladı ve uzun vadeli bir sözleşmeyle aramıza katıldığını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz. Enes'e yaz için en iyisini diliyoruz ve onu Temmuz ayında tekrar ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Enes Ünal 4 yıllık imzaladı! Premier Lig ekibi Türk golcü için 16 milyon euro ödeyecek - 1. Resim

ENES ÜNAL: PARÇASI OLMAYI ÇOK İSTEDİĞİM BİR PROJEYDİ 

İngiltere'de kalmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Enes Ünal, "Yeni sezonda Bournemouth'a döneceğim için çok mutluyum. . "Premier Lig'de kondisyonumu geri kazanırken kendimi test etmekten keyif aldım ve şimdi önümüzdeki yıllar için gerçekten heyecanlıyım. Buradaki proje, Ocak ayında parçası olmayı çok istediğim bir projeydi ve bence harika bir projemiz var." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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