Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

3 PUAN 2 GOLLE GELDİ

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk Erzurumspor FK, 2-0'lık sonuçla kazandı.

Erzurumspor Futbol Kulübü'ne galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Benhur Keser ve 90+7. dakikada Cheikne Sylla kaydetti.

15 MAÇTA 14 GALİBİYET

69 puana yükselen Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 15 maçta 14 galibiyet elde etti ve 3. sıradaki Esenler Erokspor ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

