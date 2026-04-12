Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Kayserispor’u 4-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza atarken; karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonlar ve hakem Ali Yılmaz’ın kararları eski hakemler tarafından eleştirildi.

Zirve yarışı veren Fenerbahçe, Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Ligde oynadığı 29 mücadelede 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada kazanarak 66 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen Kayserispor ise 23 puanla 16. sırada kaldı.

Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetti. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Samet Çiçek yaptı. Fatih Tokal dördüncü hakem olarak görev yaparken, VAR hakemi görevini Sarper Barış Saka üstlendi. Maçın ardından 'Trio' ekibi, maçın hakemi Ali Yılmaz ve yardımcılarının kararlarını değerlendirdi.

"BU KADAR BARİZ ATLANMAMALI"

Fenerbahçe'nin ilk dakikalarda faul beklediği pozisyon:

Bülent Yıldırım: Oyuncunun tek amacı rakibinin gitmemesi. Bu kadar bariz bir faul atlanmamalı.

Bahattin Duran: Görüntüler her şeyi anlatıyor. Bazen hakemler maçı oynatmaya yönelik maç planı yaparlar ama burada devam edecek bir taraf yok. Eğer göremediyse biraz yanaşsın izlesin. Çok net bir faul.

Semedo için faul çalınan pozisyon:

Deniz Çoban: Çok sınırlı bir temas var, ekip yardımı var mı bilmiyorum ama bunu görmek kolay değil. Hakemi tespiti için tebrik ediyorum. Pozisyonu sarı karta yakın buluyorum ama neden göstermedi de demem.

Bülent Yıldırım: Dördüncü hakem çağırarak faul demiş ama bence yeterli olmamış. Sarı kart gerekirdi.

Bahattin Duran: Sarı kartı daha uygun buluyorum.

"TARTIŞACAK BİR ŞEY YOK"

Guendouzi'nin yerde kaldığı pozisyonda faul beklentisi:

Bahattin Duran: Çok şiddetli bir faul değil ama topsuz oyunda şiddetli bir hareket. Kesinlikle kırmızı kart olmalıydı. Hakem o bölgeye uzak, yardımcı hakem ve 4. hakem var ama orada bir şey oluyor ve düdüğünü çalıyor, tam gelecekken duruyor. Hakemin ivedilikle buraya gelmesi lazım, olay daha da büyüyebilirdi. En başından beri söylediğim gibi kırmızı kart.

Bülent Yıldırım: Tartışmasız bir kırmızı kart. Yüze yapılan bir hamle, şiddeti ölçmeye gerek yok. Hakemin kurtulabileceği tek hamle şu olurdu: iki oyuncu alın alına yaklaşmış olsa ve biri birini itse iki sarı karttan bahsedebilirsin, burada ise bir oyuncu diğerine kafayla vurma hamlesini yapıyor. Net kırmızı kart. Bir oyuncu diğerinin yüzüne hamlede bulunuyor, net şiddetli hareket. Kırmızı kart. Hiç tartışacak bir şey yok.

Deniz Çoban: Bir oyuncu top için mücadele etmediği sürece rakibinin yüzüne veya kafasına vurduğunda bu eylem şiddetli hareket olarak değerlendirilir ve karşılığı kırmızı karttır. Top için mücadele etmezken bunu yaptığınız an sarı kart denecek bir durum bile söz konusu değil. Kırmızı kart. Hakem bunu gözardı ettiği an VAR müdahale edemez ama sahada kırmızı kart verilmeliydi.

"EDERSON HAKEMDEN ÖNCE GELİYOR"

Ederson'un kalesinden çıktığı için sarı kart görmesi:

Bahattin Duran: Ederson kaleden inceleme için çıktı ve karşılığı sarı karttı.

Bülent Yıldırım: Hakem gelene kadar kaleci olay yerine geliyor.

Deniz Çoban: Ederson olay yerine hakemden daha önce geliyor, sarı kart gördükten sonra bir şey demek istiyor ama kaçıyor. O esnada Kayserispor kalecisi de olay yerine geliyor. İkisi de sarı kart görmeliydi.

