Bahis soruşturmalarında bugün yaşanan gelişmelerin ardından Eskişehirspor, resmi sosyal medya hesabından olaylar ile ilgili açıklamada bulundu. Sarı-siyahlı ekip, sevklerin amatör ayağının 1 ay geciktirilmesini "açıklaması her konuda ciddi bir adaletsizliğe sebep oluyor" şeklinde belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu, dün toplam 197 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı. Eskişehirspor'da forma giyen amatör lisanslı 7 oyuncu da disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Bahis soruşturması kapsamında takımdan 7 oyuncunun disipline sevk edilmesiyle ilgili sarı-siyahlıların yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Toplamda 9 futbolcumuzun etkilendiği bu sürecin, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda hiçbir şeyi değiştirmediğini; Eskişehirsporumuzun yoluna kararlılıkla devam ettiğini kamuoyuna bildirmek isteriz" denildi.

Eskişehirspor'da 7 oyuncu disipline sevk edildi

"KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Eskişehirspor, resmi sosyal medya hesabından olaylar ile ilgili "Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde, profesyonel liglerde yer alan kulüplerin “A Takım” listelerinde bulunan veya ilgili lig statüleri uyarınca yarışmalara katılan 7 amatör lisanslı futbolcumuz PFDK’ya sevk edilmiştir. Toplamda 9 futbolcumuzun etkilendiği bu sürecin, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda hiçbir şeyi değiştirmediğini; Eskişehirsporumuzun yoluna kararlılıkla devam ettiğini kamuoyuna bildirmek isteriz. TFF’nin profesyonel sevkleri 10 Kasım’da açıklayıp oyuncular için anında uygulanabilir disiplin süreçlerini başlatması, ancak aynı dosyanın amatör ayağını bir ay gecikmeyle açıklaması her konuda ciddi bir adaletsizliğe sebep oluyor. Soruşturmanın zamanlaması, özellikle fikstürün kritik bir dönemine denk gelmesi nedeniyle ayrıca manidardır. TFF 3. Lig Kulüpler Birliği’nin 10.11.2025 tarihinden bu yana ortaya koyduğu kararlı tutumu, bugün sevki gerçekleştirilen futbolcuların sevkler arasındaki 30 günlük farktan zarar görmemesi için de sürdürmesini temenni ediyoruz. Eskişehirspor Kulübü olarak, yürütülen tüm soruşturma ve yargılama süreçlerinin şeffaf, adil ve eşitlik ilkesine uygun biçimde tamamlanmasını beklediğimizi; futbolcularımızın ve kulübümüzün tüm hukuki haklarını sonuna kadar takip edeceğimizi vurgularız. Camiamızın sağduyusuna güvenimiz tamdır. Eskişehirsporumuzun hakkını, sahada kazanılmış emeğin değersizleştirilmesine göz yumulmasına asla izin vermeden, her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğimizi saygıyla kamuoyuna duyururuz. BİZ BÜYÜK ESES’İZ, KIRMIZI ŞİMŞEĞİZ!" ifadelerine yer verdi.

