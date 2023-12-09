Euroleague'de son 7 maç, 1 galibiyet! Barcelona - Fenerbahçe Beko (89-81 Maç Sonucu)

9 Aralık 2023 00:35 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 00:45

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'in 13. haftasında Barcelona'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, ilk yarısını 12 sayı önde (38-50) tamamladığı maçı 89-81 kaybetti.

11. haftadaki Real Madrid zaferinin ardından çift maç haftasında önce Saski Baskonia'ya deplasmanda son topta kaybeden Sarı-Lacivertliler, 13. haftada da Katalan devine mağlup oldu.

İLK YARIDA 50 SAYI GALİBİYETİ GETİRMEDİ

Baskonia maçında olduğu gibi farklı öne geçtiği maçı kaybeden Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki son 7 maçta 1 kez kazanabildi. İtoudis'in takımı bu süreçte ligde de Beşiktaş'a mağlup oldu.

6 galibiyette kalan Fenerbahçe Beko haftaya AS Monaco'yu ağırlayacak.