Euroleague'de son 7 maç, 1 galibiyet! Barcelona - Fenerbahçe Beko (89-81 Maç Sonucu)
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Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Beko, Euroleague çift maç haftasında 2'de 0 yaptı. Baskonia'dan sonra Barcelona'ya deplasmanda mağlup olan Sarı-Lacivertliler son 7 maç, 1 galibiyet alabildi.
THY Euroleague'in 13. haftasında Barcelona'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, ilk yarısını 12 sayı önde (38-50) tamamladığı maçı 89-81 kaybetti.
11. haftadaki Real Madrid zaferinin ardından çift maç haftasında önce Saski Baskonia'ya deplasmanda son topta kaybeden Sarı-Lacivertliler, 13. haftada da Katalan devine mağlup oldu.
İLK YARIDA 50 SAYI GALİBİYETİ GETİRMEDİ
Baskonia maçında olduğu gibi farklı öne geçtiği maçı kaybeden Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki son 7 maçta 1 kez kazanabildi. İtoudis'in takımı bu süreçte ligde de Beşiktaş'a mağlup oldu.
6 galibiyette kalan Fenerbahçe Beko haftaya AS Monaco'yu ağırlayacak.