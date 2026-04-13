Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. haftasında deplasmanda Anadolu Efes'i 89-73'lük skorla yendi ve ligdeki 22. galibiyetini elde etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’e konuk oldu. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadeleyi 89-73'lük skorla kazanan Fenerbahçe Beko oldu.

LİGDE 22. GALİBİYET

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 26 maçta 22 galibiyet elde etti. Son lig maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk eden sarı lacivertliler, rakibini 82-69’luk skorla geçti.

EuroLeague’de ise oynadığı 37 maçta 23 galibiyet elde eden Fenerbahçe, son maçında Real Madrid’e 74-69’luk skorla mağlup oldu.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Boyalı alandan sayılar bulan Anadolu Efes karşısında dış atışlardan skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 12-8 önde geçti. Sarı-lacivertliler, 7. dakikada farkı 8'e (8-16) çıkarmasına rağmen toparlanan lacivert-beyazlı takım, bitime 41 saniye kala skoru eşitledi: 20-20. Kalan bölümde üst üste basketler bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 25-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 4 kez isabet sağlayan Fenerbahçe Beko, 15 ile 18. dakika arasında yakaladığı 11-0'lık seri sonucunda 14 sayılık fark elde etti: 30-44. Kalan sürede toparlanan ve sarı-lacivertlilere 10-0'lık seriyle veren Anadolu Efes, bitime 18 saniye kala farkı 4'e indirdi: 40-44. Fenerbahçe, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.

Üçüncü periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Bu çeyreğin ikinci bölümünde özellikle Onuralp Bitim ve Baldwin'in kazandırdığı sayılarla oyuna ağırlığını koyan ve farkı yeniden çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, son 10 dakikaya 69-56 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oyundan iyice düşen Anadolu Efes karşısında farkı 22 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, sahadan 89-73 galip ayrıldı.

