Sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ile tamamlayan Fenerbahçe Beko, Khem Birch sonrası 30 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Devon Hall'le de yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında kadroda yer alan ve bu süreçte kazanılan 6 kupada pay sahibi olan Devon Hall'e veda etti.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği 2 sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Devon Hall ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla, 1 Euroleague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Devon Hall’a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

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