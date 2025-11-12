Fenerbahçe, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçti: İlk görüşme yapıldı

Domenico Tedesco yönetiminde çıkışa geçen ve Süper Lig'de puan farkını bire indirmeyi başaran Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde takıma klas bir golcü ve merkez orta saha katmayı hedefliyor.

İKİ FUTBOLCUYU GÜNDEMİNE ALDI

Çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayan sarı lacivertlilerin, Barcelona ile yollarını ayırması beklenen Robert Lewandowski ve Feyenoord'da forma giyen Hollandalı orta saha Quinten Timber'i gündemine aldığı ileri sürüldü.

ANA HEDEF LEWANDOWSKI

Fenerbahçe'nin devre arası transfer dönemindeki birinci hedefi ise Barcelona ile yollarını ayırmaya hazırlanan Polonyalı golcü Robert Lewandowski.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Robert Lewandowski'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncuyu transfer etmek istediğini net bir şekilde bildirdi.

BARÇA KANE'İ DÜŞÜNÜYOR

İspanyol devinin, Lewandowski'nin ayrılması halinde takıma Bayern'de forma giyen İngiliz yıldız Harry Kane'i katmak istediği belirtiliyor.

FENERBAHÇE'DEN HOLLANDALI ATAĞI

Orta sahaya bir ismi kesin olarak katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Feyenoord'da sergilediği performansla Avrupa'nın devlerinin de dikkatini çeken Quinten Timber'ı gündemine aldığı belirtildi.

Sarı lacivertliler, 6 ve 8 numara pozisyonlarında forma giyen ve oyunu iki yönlü oynayabilen 24 yaşındaki futbolcunun şartlarını sordu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenic Todesco'nun da Timber transferine sıcak baktığı kaydedildi.