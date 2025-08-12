Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe bizden daha iyi oynadı! Feyenoord'un Güney Koreli oyuncusundan maç sonu itiraf

Fenerbahçe bizden daha iyi oynadı! Feyenoord'un Güney Koreli oyuncusundan maç sonu itiraf

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Feyenoord'un Güney Koreli oyuncusu In-beom Hwang, maç sonu yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığını" söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Feyenoord, İstanbul'da karşılaştığı Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldu.

Konuk ekipte In-beom Hwang, müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

YENİLGİNİN ARDINDAN OLUMLU KONUŞMAK ZOR

Hwang, ilk yarıda belli bölümlerde iyi oynadıklarını ancak oyunun genelinde beklentilerin altında kaldıklarını söyledi. Böyle bir yenilginin ardından olumlu konuşmanın zor olduğunun altını çizen Hwang, "Daha iyi olmak zorundayız. Yolumuza UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Fenerbahçe çok fazla önemli oyuncuya sahip. Oyunu kontrol ettiler ve biz onlar kadar iyi değildik" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZOR BİR MAÇTI, FENERBAHÇE BİZDEN DAHA İYİ OYNADI"

Fenerbahçe karşısında yaptıkları hatalardan ders çıkarmaları gerektiklerini belirten orta saha oyuncusu, "Bundan sonra her maçta daha iyisini yapıp taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz. Ligde, UEFA Avrupa Ligi'nde ve kupada onları mutlu etmek istiyoruz. Çok zor bir maçtı. Savunmada ve hücumda daha iyi olabilirdik. İlk maçta ilk yarıda oyunu biz domine etmiştik ama ikinci yarıda ise durum değişmişti. Bu maçta ise istediğimiz taktik ve stratejileri uygulamaya çalıştık. Bir nebze uyguladık ama Fenerbahçe bizden daha iyi oynadı. Bu mağlubiyeti kabul etmemiz gerekir. Bu sonuçtan dersler almamız gerekiyor" diye konuştu.

