Fenerbahçe derbide VakıfBank'a boyun eğdi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbide VakıfBank, konuk ettiği Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbide sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çildir, Yasin Çalışkan
VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Cazute, Sıla Çalışkan, Dangubic)
Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Arelya Karasoy, Cristina, Aslı Kalaç, Bedart, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 23-25, 25-22, 26-24, 25-21
Süre: 131 dakika (32, 30, 41, 28)
