Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe hava muhalefeti nedeniyle Alanya'da kaldı
Fenerbahçe kafilesi, İstanbul’daki olumsuz hava şartları nedeniyle bu geceyi Alanya’da geçirecek ve İstanbul’a yarın dönecek.
Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, müsabakanın ardından hava muhalefeti nedeniyle Alanya'da kaldı.
GECEYİ ALANYA'DA GEÇİRECEKLER
Fenerbahçe’nin uçağı, İstanbul’daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya’dan kalkmadı.
TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertli takım, bu geceyi Alanya’da geçirdikten sonra yarın İstanbul’a dönecek.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Tedesco'dan genç isme büyük övgü: Fenerbahçe'nin geleceği
Bizi Takip Edin
YORUMLAR