Senegalli orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr, hem Fenerbahçe’nin hem de Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe için heyecanlandıran bir transfer iddiası. Africafoot’ta yer alan habere göre Sarı Kanarya, Tottenham forması giyen orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr ile ilgileniyor. Sarr’ın geçen sezondan beri Fenerbahçe’nin listesinde yer aldığı ve 23 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde sarı lacivertlilerin ana transfer hedeflerinden biri olduğu yazıldı. Kulübün Tottenham’dan Bissouma ile birlikte Sarr’ı da almak istediği ama sonuç çıkmadığı belirtildi.

YAZIN YARIŞ VAR!

Sarı lacivertlilerin yeniden dikkatini Sarr transferine verdiği kaydedildi. Öte yandan Senegalli yıldız oyuncunun Fenerbahçe dışında Galatasaray’ın da transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü. Kısacası önümüzdeki yaz bir transfer derbisi bekleniyor. Tottenham forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Sarr, 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Tottenham ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon avro olarak gösteriliyor.

