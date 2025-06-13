Fenerbahçe resmen açıkladı! 5 yıllık anlaşma imzalandı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe, spor giyim markası 'adidas' ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.
Puma ile 4 yıl süren anlaşmasının sona ermesi üzerine yeni bir adım atan Fenerbahçe Kulübü, adidas ile anlaştı.
Sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hikayemiz yeniden başlıyor: Fenerbahçe & adidas" dendi.
"RESMİ İMZALAR ATILIYOR"
Paylaşımın devamında yer alan ifadeler şöyle:
"Kulübümüz ve adidas, yeniden aynı hikayede buluşuyor.
Fenerbahçemiz ile adidas arasında futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarımızı kapsayan sponsorluk anlaşmasının resmi imzaları atılıyor.
İlgili anlaşma kapsamında, tüm takımlarımız 5 yıl boyunca adidas tarafından tasarlanıp üretilen forma ve ekipmanlarla sahaya çıkacak."
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz