Fenerbahçe - Samsunspor maçının AVAR hakemi değişti
Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe - Samsunspor maçının AVAR hakeminin değiştiğini açıkladı.
MHK, Fenerbahçe - Samsunspor maçının AVAR hakemi Mustafa Savranlar'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacağını ve Savranlar'ın yerine Çağdaş Altay görev yapacağını duyurdu.
SAĞLIK PROBLEMİ NEDENİYLE DEĞİŞİKLİK
MHK'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor müsabakasında AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) değişikliğine gidilmiştir. Mustafa Savranlar'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yerine AVAR olarak Çağdaş Altay atanmıştır." denildi.
