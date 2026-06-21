Ülkemizde 2024-25 sezonunun sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve şu anda Portekiz ekibi Benfica'da sportif direktör olarak görev yapan Mario Branco, sarı lacivertli kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Mario Branco, Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalında sarı lacivertli kulüpteki dönemiyle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

"MOURINHO BAŞARISIZ MIYDI?"

"Mourinho başarısız mıydı diyorsunuz? Mourinho ile takım 84 puan yaptı. Geçen sezon bu puan şampiyonluk için yeterliydi. Jesus ile 80 puan, İsmail Kartal ile 99 puan, Mourinho ile ise 84 puan topladık. Bazen başarıyı değerlendirirken içinde bulunulan şartları da analiz etmek gerekir."

"MOURINHO'YU GETİRMEK HERKESİN İSTEDİĞİ KARARDI"

"2024'te seçim süreci vardı ancak biz İsmail Kartal ile sezonu bitirirken yabancı teknik direktör seçeneğini zaten konuşuyorduk. Mourinho ile doğrudan iletişime geçen ilk kişi muhtemelen bendim. Sonunda onu getirmeyi başardık. O dönemde her iki başkan adayının da istediği teknik direktör Mourinho'ydu."

Mario Branco

"TADIC'İ TAKIMDA TUTMAK İSTERDİM"

"Eğer Fenerbahçe'de kalsaydım yapmak istediğim şeylerden biri Tadic'i takımda tutmaktı. İnsanlar yaşı nedeniyle eskisi gibi olmadığını söylüyor ama ondan her sezon minimum 15 gol ve 15 asist alacağınızı bilirsiniz. Bu 30 gole katkı demek. İnsanlar sadece 90 dakikayı görüyor. Ben antrenmanları ve günlük süreci gördüm. İlk gelen ve son ayrılan oyuncuydu. Genç futbolculara yaklaşımını gördüm. Aynı özellikleri Milan Skriniar'da da görüyorum."

"FENERBAHÇE'NİN LİDER KARAKTERLERE İHTİYACI VAR"

"Fenerbahçe ve Türkiye'de anlaşılması gereken şey şu; sadece iyi futbolculara değil, liderlik yapabilecek, baskıyı taşıyabilecek oyunculara da ihtiyaç var."

Mario Branco

"TÜRKİYE SON DURAK DEĞİL"

"Türkiye'ye getirmeye çalışıp getiremediğimiz birçok oyuncu oldu. Batı Avrupa'da hâlâ Türkiye'yi, kariyerinin düşüş döneminde olan 32 yaşından İstanbul'da muhteşem bir hayat yaşamak isteyen oyuncular için bir 'Eldorado' gibi gören bir algı var. Ben bunu değiştirmeye çalıştım. Ve unutmayın Fenerbahçe'deyken Manchester United'a, Real Madrid'e Bundesliga'ya oyuncu sattık yani transfer pazarında son durak olmaktan çıktık."

"TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİM HİSSİNE SAHİBİM"

"Kariyerimde er ya da geç tekrar Türkiye'ye döneceğim hissine sahibim. Belki de bilmiyorum, Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Belki de Fenerbahçe ile yarım kalan şampiyonluk işimizi tamamlayabilirim."

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