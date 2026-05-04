Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın adaylık kararı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, haziranda yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmaya hazırlanıyor. Bu hafta içinde yapacağı bir basın toplantısıyla yarıştaki pozisyonuna netlik kazandıracak Yıldırım'ın, son bir kez aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- Eski yöneticilerden Hakan Safi ve Mehmet Ali Aydınlar, önümüzdeki günlerde adaylıklarını resmileştirecek.
- Başkan adayı Barış Göktürk, Fenerbahçe'yi iki yıl içinde şampiyon yapabileceğini belirterek 11 Mayıs'ta imza kampanyası başlatacağını duyurdu.
Süper Lig’de şampiyonluk düğümü Galatasaray’ın Samsunpor’a kaybetmesiyle henüz çözülemese de Fenerbahçe’de gündem olağanüstü genel kurul.
SAFİ VE AYDINLAR RESMİYETE DÖKECEK
Eski yöneticilerden Hakan Safi önümüzdeki günlerde adaylığına resmiyet kazandıracak. 2013’te girdiği yarışta Aziz Yıldırım’a kaybeden Mehmet Ali Aydınlar da bu hafta düzenleyeceği lansman ile Fenerbahçe’yi yönetmeye talip olacak.
KARARINI DUYURMAYA HAZIRLANIYOR
Ancak asıl beklenti Aziz Yıldırım’dan yana. Efsane başkan, bu hafta içinde yapacağı bir basın toplantısıyla yarıştaki pozisyonuna netlik kazandıracak. Yıldırım’ın son bir kez daha dümene geçmek için elini taşın altına koymasına kesin gözüyle bakılıyor.
"İKİ SENE İÇİNDE ŞAMPİYON YAPARIZ"
Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk, kulübün liyakat sahibi insanlar tarafından yönetilmesi gerektiğini söyledi. 11 Mayıs’ta imza kampanyası başlatacaklarını belirten Göktürk “Mehmet Ali Aydınlar ile birleşmeyeceğim. Biz doğru insanlarız ve Fenerbahçe’yi iki yıl içinde şampiyon yaparız” dedi.