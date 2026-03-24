Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü, takımla çalışmalara başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleşen Fenerbahçe idmanı, salonda core hareketleriyle başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Süper Lig'de 23 Şubat'ta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalınan maçta sakatlık geçiren Çağlar Söyüncü, bir ay süren sakatlığını atlattı ve takıma döndü.

Sarı-lacivertli ekip, 25 Mart Çarşamba günü yapacağı çalışmalarla Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası