Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları: Çağlar Söyüncü takıma döndü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü, takımla çalışmalara başladı.
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, milli oyunculardan yoksun bir antrenman yaptı. Sakatlığı düzelen Çağlar Söyüncü, takıma döndü.
- Beşiktaş maçı öncesi yapılan antrenman salonda core hareketleriyle başladı ve ısınma, çabukluk, koordinasyon, pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam etti.
- Çağlar Söyüncü, bir ay süren sakatlığını atlatarak, takımla çalışmalara başladı.
Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleşen Fenerbahçe idmanı, salonda core hareketleriyle başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Süper Lig'de 23 Şubat'ta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalınan maçta sakatlık geçiren Çağlar Söyüncü, bir ay süren sakatlığını atlattı ve takıma döndü.
Sarı-lacivertli ekip, 25 Mart Çarşamba günü yapacağı çalışmalarla Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
